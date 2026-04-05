Kangrenden bacağını kaybeden ampute oyuncunun hayali dünya kupası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 38 yaşındaki milli oyuncusu Emin Tiryaki, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanmak ve jübile yaparak antrenör olmak istiyor.

Tiryaki'nin, henüz 23 yaşındayken Çorum'da futbol oynadığı sırada girdiği hava topu mücadelesinde bacağındaki atardamarı koptu. Genç futbolcu yapılan tedaviye rağmen ayağı kangren oldu ve sağ bacağı diz altından ampute edildi.

AMPUTE FUTBOLLA TANIŞTI

Yaşadığı olaydan yaklaşık 2 sene sonra ampute futbolla tanışan Tiryaki, kendi çabalarıyla Ankara Yenimahalle Belediyespor teknik direktörü İsmail Temiz ile iletişime geçti.

Takımda defans oyuncusu olarak ampute futboluna başlayan Tiryaki, bir sonraki yıl ise milli takıma seçildi.

Tiryaki, azmi ve mücadelesi sayesinde Ampute Futbol Milli Takımı ile Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 38 yaşındaki milli oyuncu, futbolu bıraktığında antrenör olarak kariyerine devam etmek istiyor.

"FUTBOLA 8 YAŞINDA BAŞLADIM"

Tiryaki, AA muhabirine, hayal ettiği bütün başarıları ampute futbolunda yakaladığını söyledi.

Başarılı bir futbolcu olma yolunda ilerlerken bacağının ampute edilmek zorunda kaldığını belirten Tiryaki, "Futbola 8 yaşında başladım. Çorum'da minikler, yıldızlar, B genç, A genç, PAF takımı, sonra Çorumspor'da üçüncü ligde ve ikinci ligde mücadele ettim. Beşiktaş'a transfer olacağım sene geçirdiğim bir kaza sonucu atardamarımı kaybettim. Damar nakli olduk kangrene çevirdi." dedi.

"2022 YILINDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADIM"

Ayağını kaybettikten sonra hayata küstüğünü dile getiren Tiryaki, ampute futbol ile yeniden hayata tutunduğunu ifade etti.

Tiryaki, ulusal ve uluslararası birçok başarı yaşadığına değinerek, "2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi düzenlenmesi Gürcistan'daydı o zaman. Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü takımıyla Gürcistan'da düzenlenen şampiyonlar ligini aldık. 2024 yılında Fransa'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında milli takım oyuncusu olarak Avrupa şampiyonluğu, 2022 yılında dünya şampiyonluğu yaşadım." diye konuştu.

"AMPUTE FUTBOLDA HEDEFLERİME ULAŞTIM DİYEBİLİRİM"

Ampute futbolcusu olarak elde ettiği başarıları antrenör olarak da devam ettirmek istediğini vurgulayan Tiryaki, "Ampute futbolda hedeflerime ulaştım diyebilirim. Her sporcunun hedefi formayı taşımak ve bayrağı göndere çektirmektir. Ben bunu takımımla birlikte 4-5 kez başardım. Bu sene benim son senem. Trabzon'a bir kupa getirip, milli takım ile Meksika'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasını kazanıp jübile yapmak ve artık antrenör olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, engelli veya engelsiz spor yapan herkesin kendisine bir hedef koyup hayata onunla birlikte tutunması gerektiğini vurguladı.