Kayserispor ile Amed Sportif Faaliyetler’e transfer yasağı geldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekibi Kayserispor ve 1’inci Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler’e transfer yasağı cezası verdi.

FIFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kayserispor’un 26 Mart tarihi itibariyle transfer tahtası kapandığı, sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı.

Amed Sportif Faaliyetler’e ise kaldırılana kadar süresiz olarak transfer yasağı getirildiği duyuruldu.

BAŞKAN EREN'DEN AÇIKLAMA: PARAYI BUGÜN YATIRACAĞIZ

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Eski futbolcumuz Bobby Adekanye’nin 2025 yılında bizden önceki yönetimin transferi sırasında anlaşılan bonservis bedeli ödenmediği için kulübümüze geçici bir transfer yasağı getirildi. Biz futbolcunun kendisine ücretini 15 gün önce yatırmıştık. Bu yasak da Amedspor’dan önceki kulübünün şikayeti üzerine alınmış bir karardır. Parayı bugün yatırarak yasağı kaldırılmasını bekleyeceğiz.” dedi.