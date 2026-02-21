Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi!

Kayserispor Kulübü, bugün gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurulun 28 Şubat tarihine alındığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 28 Şubat'a ertelendi.
Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda yapılması planlanan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Genel kurulun 28 Şubat Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi.
2 ŞUBAT'TA KARAR ALINMIŞTI
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, 2 Şubat'ta seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi