Kazımcan Karataş: Mayıslar bizim

Galatasaray’ın genç transferi Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında basın mensuplarına konuşan Kazımcan Karataş, ”Umarım mayıslar bizim olur” sözlerine yer verdi.

Galatsaray'ın geçtiğimiz günlerde Altay’dan renklerine bağladığı ve Beşiktaş’ın da yoğun ilgi gösterdiği 19 yaşındaki Kazımcan Karataş, Avusturya kampında açıklamarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Kazımcan Karataş, "İlk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım hem benim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Sonu da inşallah bizim için olumlu olur." diye konuştu.

“Sıcakkanlı karşıladılar”

Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden genç sol bek, "İlk günden beri, sıcakkanlılığı ve aile ortamını bana hissettirdiler. Kampa geldik. Kampta aynı şekilde sohbet, muhabbet devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum" dedi.

“Sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum”

Okan Buruk’a mevkisi için mesaj veren Karataş, "Geçen sezon sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan hoca ile bu konu hakkında daha konuşmadık. Ama Okan hocam bana saha içinde nerede görev verirse elimden geleni yapacağımı hocamıza da izah etmek istiyorum zaten. Sol bekte öne çıkışlarda kendimi daha rahat hissediyorum, daha güvenli oluyorum.

Bu yüzden sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Sahada kendimi özgüvenli hissediyorum. Çünkü, öne çıkışlarım olsun, takıma katkı vereceğim anlarda olsun önümdeki, sağımdaki, solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece bana katkı veriyor. Ben de onlara katkı verdikçe daha iyi şartlar oluşuyor ve daha iyi maç çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.

“Mutluyum”

Futbol kariyerine nasıl başladığı hakkında gelen bir soru üzerine, genç oyuncu şöyle konuştu:

"6 yaşında Altay'da futbol okuluna gitmiştim. Sonrasında alt yaş gruplarında oynadım. Sonrasında A takım. Tabii herkesin hayali orada A takımda oynamak. Herkese nasip olmuyor. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Ardından Galatasaray'a transfer oldum. Mutluyum."





“A Milli Takım’da süre bulmak istiyorum"

Milli takım hedefinden bahseden Kazımcan Karataş, "Her basamağı tek tek geçmek lazım. Birden çıkarsak, düşmesi de o kadar kolay olabiliyor. Şu ana kadar U16, U17, U19'da oynadım. Son olarak Ümit Milli Takım'a çağırıldım. Yavaş yavaş A Milli Takım'a çağırılarak süre bulmak istiyorum." diye konuştu.

“Onunla çalıştığım için ayrıca mutluyum”

Transferi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğünü dile getiren Kazımcan Karataş, “Okan hoca takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolu için değerli bir hocamız. Onunla çalıştığım için ayrıca mutluyum. Hoca ile görüştüğümüz zamanlarda bana sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın nasıl büyük bir aile olduğunu bana söyledi. Ben de bu şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray forması giyeceğimi söyledim.” dedi.

“Umarım Mayıslar bizim olur”

Galatasaray taraftarlarına yeni sezon öncesinde fikirleri sorulan Kazımcan Karataş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftara mesajım, ilk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini, inancını sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Sol bekte de Galatasaray'a katkı vereceğimi düşünüyorum. Tabii farklı bölgelerde de şans bulursam elimden geleni yapacağım. Umarım iki taraf için de hayırlı olur. Taraftarlarımızla dün buluştuk. Buraya indiğimiz zaman büyük camianın parçası olabilmek için elimden geleni yapabileceğimi bir kez daha hissettim. Bize inansınlar, güvensinler. Biz onlar için savaşacağız, onlar da bizim için tribünde savaşsınlar. Umarım mayıslar bizim olur."