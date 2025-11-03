Keny Arroyo'dan Beşiktaşlıları kızdıran yorum!

- Keny Arroyo, Fenerbahçe derbisinin ardından Jhon Duran'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.
- "Vamos makina" şeklindeki yorum, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
- Arroyo, Beşiktaş'tan Cruzeiro'ya transfer olmuştu.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe adına galibiyet golünü atan Jhon Duran için sosyal medyada çok konuşulacak hareket, eski Beşiktaş futbolcusundan geldi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezon başında Brezilya ekibi Cruzeiro'ya sattığı Keny Arroyo, Kolombiyalı golcüye sosyal medyadan yorum yaptı.
DURAN'A YORUM YAPTI
Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından galibiyet sonrası yaptığı paylaşıma "Vamos makina" yorumunu yazan Ekvadorlu Keny Arroyo, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.