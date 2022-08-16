Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapılacak

Galatasaray, ilk 11'in değişmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu'nun moral ve motivasyonunu yükseltmek için ekstra zam yapma kararı aldı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da ücretinde iyileştirme yapma kararı aldı.

Geçen sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takıma en çok katkı yapan hücum oyuncusu olan Kerem'in sezonluk ücretine tıpkı Yunus'ta olduğu gibi ciddi miktarda zam yapılacak.





Yeni maaşı 14 milyon lira olacak

Bu sezon 8 milyon TL garanti para alan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine yüzde 57 zam yapılarak 14 milyon TL'ye çıkarılacak.

Sarı-kırmızılı kulübe 2020 Eylül'ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021'in aralık ayında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.





Bencil eleştirileri moralini bozmuştu

İlk 11'in değişmez ismi olan ve Avrupa kulüplerinin takibi altında bulunan Kerem Aktürkoğlu ile bu ay içinde masaya oturularak yeni mukavele yapılması planlanıyor.

Yönetim bu sayede son dönemde sosyal medyada saha içerisinde bencil diye eleştirilen genç futbolcunun moral ve motivasyonunu daha da yükseltmeyi hedefliyor.



