Kim Min Jae: Oyundan atılmam zorlama bir karardı

Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılan Kim Min Jae, "Benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

Maçın en çok konuşulan adamı ise hakem Ali Şansalan olmuştu. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye gösterdiği ikinci sarı kart tartışmalara neden olmuştu.

Kırmızı kart ile oyun dışı kalan Kim Min Jae, açıklamalarda bulundu.

Min Jae açıklamalarında, "Erken kart görmem benim için süpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart… Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar.





“BENİM İÇİN BİR İLK OLDU”

Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda.

Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü.





“TARAFTARIN SEVGİSİNE LAYIK OLACAĞIZ”

Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız!

Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı.

Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.