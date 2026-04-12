Konyaspor, Fatih Karagümrük'e şans tanımadı

Konyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Aleksandar Stanojevic'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
3 GOLLÜ GALİBİYET
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
KONYASPOR, 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 34'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Eyüpspor'u konuk edecek.