Chelsea'ye Burnley çelmesi

Yayınlama:
Chelsea, Premier Lig'in 27. haftasında evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti.

Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.

CHELSEA, İKİ HAFTADIR BERABERE KALIYOR

Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.

CHELSEA'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ARSENAL

Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

