Chelsea'ye Burnley çelmesi

Chelsea, Premier Lig'in 27. haftasında evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti.
Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.
CHELSEA, İKİ HAFTADIR BERABERE KALIYOR
Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.
CHELSEA'NİN SIRADAKİ RAKİBİ ARSENAL
Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.
