Marijke Groenewoud, olimpiyatlarda altın madalya elde etti

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde sürat pateni kadınlar toplu çıkış finali, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bitiş çizgisini önde geçen Hollandalı Marijke Groenewoud, kariyerinin ilk altın madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Bu kategoride Kanadalı Ivanie Blondin gümüş, ABD'li Mia Manganello ise bronz madalyanın sahibi oldu.