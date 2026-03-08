Konyaspor - Kasımpaşa maçında kazanan yok

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı.

Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana ulaşırken; Kasımpaşa da puanını 21 yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR'DAN DEVRE ARASINDA PAYLAŞIM

Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan buldu. Penaltı kararına itiraz eden Konyaspor ise sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüp yaptığı paylaşımda, "Bu pozisyonda ÇALINAN penaltı kararı sonrası ilk yarı 1-1 sona erdi." ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmadaki penaltı kararı sosyal medyada taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu.

Tepkiye neden olan pozisyonun gelişiminde ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kasımpaşalı Benedyczak, şutunu çekmek isterken Konyasporlu Adil'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde yeniden izledi

İnceleme sonrası Öztürk, Adil'in topa müdahalesinin ardından rakibinin ayağına temas ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Kasımpaşa'da penaltıyı kazandıran Benedyczak, 31. dakikada topun başına geçti.

Sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Bahadır ters köşeye yatarken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

KONYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı kazandı. Ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, 3 dakikalık incelemenin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi.