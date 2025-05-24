Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Ligde 46 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor, evinde aldığı galibiyetlerle orta sıralara tutundu.

Kulüp tarihinde aralıksız evinde 6 galibiyeti bulunan yeşil beyazlılar, 37. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Alanyaspor'u mağlup ederek rekorunu kırmak istiyor.

"YENERSEK ÜST ÜSTE SAHAMIZDA 7. GALİBİYET ULAŞACAĞIZ"

Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, bu sezon iç sahadaki son maça çıkacaklarına dikkati çekti.

Bu maçtan galip ayrılarak üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Kaymak, şu şekilde konuştu:

Yenersek üst üste sahamızda 7. galibiyete ulaşacağız. Bu da bir rekor. Recep hocanın da bir rekoru olmuş olacak. Takımımız 46 puanda. Zaten bir iki hafta öncesinde de bir nevi o alttaki sıkıntılı bölgeden uzaklaşmayı garantilemiştik. Puan itibarıyla rahat bir noktadayız. Buradan da bir galibiyetle çıkarsak hedefimiz 7. sırada ligi tamamlamak. Son maçımıza deplasmanda Fenerbahçe ile oradan da puan bekliyoruz.

"KEYİFLİ BİR MAÇ OLUR İNŞALLAH"

Bu sezonki son iç saha maçına taraftarların ilgi göstermesini beklediklerini aktaran Kaymak, şunları kaydetti:

Bilet fiyatları da uygun açıklandı. Seyircimiz lig boyunca da takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son maçta da yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç olur inşallah. Oyun ve skor olarak o tehlikeli bölgelere yaklaştığımız dönemler oldu. Takımın iskeleti ve omurgası sağlamdı. Ona güvenerek hareket ediyorduk. Son 4-5 haftaya geldiğimizde de onu da göstermiş olduk. Bu süreçte rahattık biraz. Strese girdiğimiz zamanlar olmuştu. Rizespor maçında gayet güzel bir futbol oynadık. Burada da aynı futbolu bekliyoruz.