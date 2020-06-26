Koronavirüs nedeniyle Beşiktaş'ın izleyeceği yol

İki futbolcusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ın, TFF'nin 'futbola dönüş protokolü'ne göre, bu isimleri kadronun dışında bırakarak maçlarını oynamayı sürdürmesi gerekiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında, bu akşam saat 21.00'de Konyaspor ile karşılacak olan Beşiktaş'tan, dün beklenmeyen bir haber gelmişti...

Takımı koronavirüs testinden geçiren siyah-beyazlı kulüp, 2 futbolcusunun test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından, Kartal'ın izleyeceği yol ise merak ediliyordu...

İKİ OYUNCU DIŞARIDA KALACAK

TFF'nin "futbola dönüş protokolü"ne göre; siyah-beyazlılar iki oyuncusunu dışarıda bırakarak maçları oynamayı sürdürecek.

Karşılaşmaların ertelenmesi için Beşiktaş'ta kadroya alınacak oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi gerekiyor. TFF'nin ilgili talimatında, "Müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek." ifadeleri yer alıyor.

TÜM TAKIMA TEKRAR TEST

TFF'nin protokolüne göre; 2 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpteki herkese de yeniden test yapılması gerekiyor.

TFF'nin koronavirüs protokülünde, "Tesiste bulunan herkese o gün içerisinde test uygulanmalıdır. Tesiste bulunmayan ancak vaka ile temas olasılığı olan diğer çalışanlar da acilen (en geç 24 saat içerisinde) tesise çağrılıp teste tabi tutulmalıdır. Pozitif çıkan vakanın ailesi bilgilendirilmeli ve onlar için de kendi evlerinde test organizasyonu planlanmalıdır." şeklinde yönlendirme yapılıyor.

RAKİPLERE DE TEST YAPILACAK

Öte yandan, Beşiktaş'ın son 4 hafta içinde karşılaştığı tüm takımlar da teste girmek zorunda.

Bu nedenle, siyah-beyazlıların ara sonrasında karşılaştığı Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlara, 48 saat içinde koronavirüs testi yapılacak.