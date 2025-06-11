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Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak

Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alan 32 takıma verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak