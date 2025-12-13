Leroy Sane'den Süper Lig'de üst üste 3 gol

- Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
- Leroy Sane, Süper Lig'de üst üste 3. maçında gol attı ve toplamda 6 gole ulaştı.
- Ayrıca, Sane maçta bir de asist yaparak etkili bir performans sergiledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
ÜST ÜSTE 3. MAÇINDA DA ATTI
29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.
BİR DE ASİST YAPTI
Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.
Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.