Leroy Sane'den Süper Lig'de üst üste 3 gol

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Sane, rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

ÜST ÜSTE 3. MAÇINDA DA ATTI

29 yaşındaki futbolcu böylece ligde üst üste 3. maçında da rakip fileleri havalandırdı. Alman futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 6'ya çıkardı.

BİR DE ASİST YAPTI

Sane, 90+3. dakikada da Mauro Icardi'nin golünde de asist yaptı.

Maça 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.