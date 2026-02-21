Levent Şahin: Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk

Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDE KAYSERİSPOR MAÇI VAR"

Maça kötü başladıklarını belirten Şahin, "Sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldığımızı düşünüyorum. 41. dakikada Goutas’ın çıkması oyunumuzu etkiledi. Devrenin 0-0 bitmesini bizim için avantaj olduğu düşünüyordum. 60-80. dakikalar arası oyun kontrolü tamamen bize geçtiğini, topa sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Topa sahip olursak üretkenlik anlamında pozisyon ortaya çıkıyor. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken mağlup olduk. Önümüzde Kayserispor maçı var, yarından itibaren ona konsantre olacağız. Rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SADECE BİR MAÇ KAYBEDİLDİ"

Levent Şahin, ligin kalan bölümüne dair hedefleriyle ilgili ise, "Berabere biten ve en fazla öndeyken mağlup olan takımız. Buna çalışacağız. Bununla ilgili önlemlerimizi alacağız. Süreç açısından bugün sadece bir maç kaybedildi. Geneline baktığınızda motive eden, en güzel şey oyuncuların 90 dakika boyunca ve golden sonra da oyun disiplininden kopmamaları, oyunu domine etmeleri bizler adına mutluluk verici" diye konuştu.