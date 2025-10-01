Liverpool maçının son anlarını dualar ve tekbirlerle izleyen Galatasaray taraftarı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

ASLAN, İNGİLİZLERİ PARÇALADI

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Karşılaşmayı stattan takip eden 51 bin taraftar bir an olsun sarı-kırmızılı oyuncuları yalnız bırakmazken, televizyon başında milyonlarca vatandaşımız da aynı heyecanı yaşadı.

DUALAR VE TEKBİRLER PEŞ PEŞE GELDİ...

Yediden yetmişe Galatasaray'ın galibiyeti için kenetlenen vatandaşlarımızdan maç sonu dikkat çeken görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Onlardan biri de son dakikalarda Galatasaray'ın galibiyeti için dua ederek tekbir getiren bir vatandaşımız oldu.

İşte o anlar...