Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Devler Ligi'nin son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi Liverpool oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray eşleşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"BİR KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLU RAKİPLE YİNE EŞLEŞTİK"

Slot, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşmelerini heyecan ve temkinle beklediklerini söyledi.

Kura çekiminin ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon bir kez karşılaştığımız zorlu bir rakiple son 16 turunda eşleştik." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA OYNADIĞIMIZ MAÇTAN DAHA İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEMELİYİZ"

İstanbul'da oynanacak ilk maça vurgu yapan Slot, "Deplasman maçında, eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Bu maçtaki önceliğimiz bu. Özellikle de Galatasaray'ın Juventus'u yenerek son 16'ya kaldığını bildiğimiz için." şeklinde konuştu.

"BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Slot, lig aşamasındaki performanslarının bu eşleşmeyi mümkün kıldığını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak asıl hissettiğimiz duygu heyecan, çünkü lig aşamasında bunun için çok çalıştık. Buraya gelmek istiyorduk ve şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."