Sergen Yalçın'dan oyunculara uyarı: Süper Lig'de 11 final maçımız var!

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, devre arasında yaptığı transferlerle kendine geldi.

Agresif ve etkili bir futbol ortaya koymaya başlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası topladığı 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

"FORMAYA YAKIŞAN ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORSUNUZ"

Karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Deneyimli teknik adam, sözlerine oyuncularına teşekkür ederek başladı.

Sergen Yalçın, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz performans beni gerçekten çok mutlu etti. Formaya yakışan şekilde mücadele ediyorsunuz, bize yakışan da." dedi.

"HER MAÇI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUM"

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz büyük. Beşiktaş'ın hedefi hiçbir zaman bitmez. Süper Lig'de 11 final maçımız var. Her maçı final olarak görüyorum." dedi.

Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi söyleyen Sergen Yalçın, "Oyunumuz her geçen gün gelişiyor. Bu da beni ve Beşiktaşlıları çok heyecanlandırıyor." sözlerini sarf etti.