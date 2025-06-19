Liverpool'un yeni yıldızı Frimpong, Bodrum'da 600 bin TL hesap ödedi

İngiltere Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'un 40 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Hollandalı futbolcu ve beraberindeki 8 arkadaşı, Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir Yunan restoranında eğlendi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

Arkadaşlarıyla oldukça neşeli bir görüntü çizen 24 yaşındaki futbolcu, tabak kırarak eğlencesine devam etti.

Ünlü futbolcunun Bodrum'daki restoranda geçirdiği gece sonunda 600 bin liralık bir hesap ödediği öğrenildi.

TEK GECEDE 600 BİN LİRA HESAP ÖDEDİ

Tatiline devam eden başarılı futbolcunun Bodrum'daki diğer restoran ve eğlence mekanlarını ziyaret edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Leverkusen'de tamamlayan Frimpong, 48 maçta 5 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.