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    Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor

    Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor

    Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Lucas Torreira'nın kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
    • 06.08.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 10:54
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı.

    Sarı-kırmızılı kulüp daha önce Arsenal'le anlaşma sağlamıştı. Oyuncu tarafını ikna eden Galatasaray Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

    Başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Lucas Torreira, İstanbul a geliyor #1

    28 milyon euroya alınmıştı

    Arsenal, 26 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Sampdoria'dan 28 milyon euro ödeyip kadrosuna katmıştı.

    Torreira, geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 35 maçta sahaya çıkarken, takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

    Lucas Torreira, İstanbul a geliyor #2


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