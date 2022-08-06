Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Lucas Torreira'nın kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce Arsenal'le anlaşma sağlamıştı. Oyuncu tarafını ikna eden Galatasaray Torreira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

28 milyon euroya alınmıştı

Arsenal, 26 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Sampdoria'dan 28 milyon euro ödeyip kadrosuna katmıştı.

Torreira, geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 35 maçta sahaya çıkarken, takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.