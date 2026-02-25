Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın son durumunu açıkladı

İtalyan ekibi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün temsilcimiz Galatasaray'ı konuk ediyor.

Juventus'un geçen hafta sonu Como ile oynadığı maçta sol baldırından sakatlanan Kenan Yıldız'ın Galatasaray rövanşına yetişip yetişmeyeceği konusunda belirsizlik vardı.

HOCASI SON DURUMUNU AÇIKLADI

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spalletti, Kenan Yıldız'ın son durumuyla ilgili konuştu.

İtalyan teknik adam, Yıldız'ın forma giyebileceğini duyurdu.

"KENAN LİDER BİR OYUNCU VE SAHADA OLMAK İSTİYOR"

İşte o açıklamala:

"Bizim için, Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok sakin ve ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse, bildiğiniz üzere kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu zorlu maçta sahada olmak istiyor.