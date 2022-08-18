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    Malmö - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.
    • 18.08.2022 - 08:44
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    Malmö - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak

    Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki İskoç hakem William Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü David Dickinson olacak.

    Malmö - Sivasspor karşılaşmasını TRT Spor canlı yayınlayacak.

    Muhtemel 11'ler

    Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Apindangoye, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare

    Malmö: Dahlin, Larsson, Moisander, Beijmo, Nielsen, Erdal Rakip, Pena, Zeidan, Thelin, Birmancevic, Turay


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