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Malmö - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Malmö'ye konuk oluyor.
- 18.08.2022 - 08:44
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak
Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki İskoç hakem William Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü David Dickinson olacak.
Malmö - Sivasspor karşılaşmasını TRT Spor canlı yayınlayacak.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Apindangoye, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare
Malmö: Dahlin, Larsson, Moisander, Beijmo, Nielsen, Erdal Rakip, Pena, Zeidan, Thelin, Birmancevic, Turay