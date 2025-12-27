Manisa FK, Sakaryaspor'u iki golle geçti

- Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
- Galibiyet gollerini Ada İbik ve Burak Süleyman kaydetti.
- Manisa FK'nın puanı 23'e yükseldi, Sakaryaspor 22 puanda kaldı.
1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yı ağırladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.
Manisa FK'nın galibiyet golleri, 3. dakikada Ada İbik'ten ve 68. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Sakaryaspor'da 15. dakikada kırmızı kart gören Salih Dursun, takımını 10 kişi bıraktı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 23'e yükseltirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.
Sakaryaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.