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Haber Merkezi

Fenerbahçe'de bir kez daha kaçan şampiyonluk camiayı karıştırdı.

Bir yanda göreve devam etmek isteyen Ali Koç yönetimi, diğer yanda ise dört bir koldan imza toplayan muhalefet cephesi.

Bu gelişmeler ışığında geçtiğimiz gün sarı-lacivertli camianın eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gideceği Ali Koç tarafından bizzat açıklanmıştı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DE İSTİFA FURYASINA KATILDI

Ancak Koç ve yönetimine tepkiler dinmek bilmiyor.

Öyle ki bu tepkiler statta, parkede hatta okul koridorlarında bile sürüyor.

Manisa'da bir ilkokulda minik öğrenciler kaçan şampiyonluğu protesto etmek için koridorda "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparak yürüdü.

İşte miniklerin Ali Koç protestosu...