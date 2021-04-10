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- Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz
Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz
Galatasaray'ın stoperi Marcao, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 21:24
Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"ANALİZ ETMELİYİZ"
Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.