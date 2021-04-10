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    Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz

    Galatasaray'ın stoperi Marcao, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 21:24
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    Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz

    Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ANALİZ ETMELİYİZ"

    Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.

    Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz #1

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