Marcao: Puan kaybını analiz etmeliyiz

Galatasaray'ın stoperi Marcao, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ANALİZ ETMELİYİZ"

Puan kaybını analiz etmeleri gerektiğini söyleyen Marcao, "Söylenebilecek bir şey yok. Kendi sahamızda kazanmalıydık ama çok önemli 2 puan kaybettik. Oturup maçı seyredip, hocalarımızla, arkadaşlarımızla konuşup neyi beceremediğimizi analiz etmemiz gerekiyor." dedi.



