Marcel Licka: Üçüncü bölgede çok kötü bir takımız

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Marcel Licka, açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF HAYAT BÖYLE"

Licka, şunları dedi:

Maalesef hayat böyle. İyi top oynayabilirsiniz ve topa sahip olabilirsiniz ama sadece bu yetmez. Bugün kötü değildik, iyi oynadık. Üçüncü bölgede kötü bir takımız. O sakinlik ve kaliteye sahip değiliz. Pozisyonları sonlandıramıyoruz. Yine kendi kalemize gol attık. Bu artık şans olmaktan çıktı. Hem kendi hem de rakip ceza sahada daha iyi olmamız gerekiyor. İyi oynamak ya da topa daha fazla sahip olmak bir işe yaramıyor.