UEFA, Galatasaray'a ceza verilmesinin nedenlerini açıkladı

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40 bin euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE YER ALAMAYACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile 10 Mart Salı günü İstanbul'da, 18 Mart Çarşamba günü de İngiltere'de karşılaşacak.

Bu cezayla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman oynanacak müsabakada tribündeki yerlerini alamayacak.

CEZANIN GEREKÇELERİ

UEFA Disiplin Kurulu, yaşanan bu gelişmenin ardından verilen cezanın gerekçelerini açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre; Juventus maçında taraftarların neden olduğu tribün olayları ve taşkınlıklar, meşale yakma ve sahaya yabancı atılması nedeniyle bu cezanın verildiği duyuruldu.

GALATASARAY CEZAYA ERTELEME İSTEDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu.

Bu başvuru kabul edilirse Galatasaray taraftarları, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'daki maça tribünden destek verebilecek.