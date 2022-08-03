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    Marek Hamsik, Kopenhag maçında oynayamayabilir

    Trabzonspor, Marek Hamsik’in sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
    • 03.08.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:24
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    Marek Hamsik, Kopenhag maçında oynayamayabilir

    Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden 35 yaşındaki oyuncuda, kas yaralanması tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, tecrübeli ismin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    Slovak orta sahanın tedavisine başlanıldığını belirten Polat, ''Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.'' ifadelerinde bulundu.

    Marek Hamsik, Kopenhag maçında oynayamayabilir #1

    Kopenhag maçını kaçırabilir

    Bordo-mavililerin yıldız oyuncuları arasında bulunan orta saha oyuncusu, Sivasspor maçının 82. dakikasında oyundan çıkarak yerini Doğucan Haspolat’a bırakmıştı.

    Hamsik’in, 5 Ağustos Cuma günü oynanacak ligin açılış maçı olan İstanbulspor maçında sahada olması beklenmiyor. Slovak isim, sakatlığı uzun sürmesi halinde 12 Ağustos’ta oynanacak Hatayspor ve 16 Ağustos tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı olan Kopenhag mücadelelerini de kaçırabilir.


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