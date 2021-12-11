Marek Hamsik şampiyonluk istiyor

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, bordo-mavili takımda hayallerinden birinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, İspanyol basınından Marca'da yer alan röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Favori futbolcusundan, Napoli dönemine kadar birçok konuya değinen Hamsik, Trabzon'da şampiyonluk hayalinin olduğunu söyledi.

İşte Marek Hamsik'in röportajından öne çıkanlar...

"Trabzonspor'a neden katıldın?

“Beni ilk arayan onlardı ve ben de hemen imzaladım. Menajerimle konuştum. Ona Euro 2020'den önce bir takımla anlaşmak istediğimi söylemiştim. Verdiğim karardan dolayı mutluyum.





“LİGİ KAZANIRSAK İNANILMAZ OLACAK”

Trabzon'da Napoli gibi deniz kenarında ve taraftarlar çok tutkulu. Çok mu benziyorlar?

Evet çok benzer. İnsanlar futbola ve hayata karşı çok tutkulu. Beşiktaş maçında kazandıktan sonra oluşan coşkuyu gördük. Henüz yolun başındayız ama Ligi kazanırsak inanılmaz olacak.





“HEDEFİM ŞAMPİYONLUK”

Napoli'de 3 kez şampiyonluğa çok yaklaştın ancak kazanamadın. Bu sezon takımı nasıl görüyorsun?

Bütün maçları takip ediyorum. İyi rekabet ediyorlar ve bence onlar için amaç Serie A'yı kazanmak olmalı. Napoli'de şampiyon olmaya çok yakındım ama olmadı. Trabzonspor'daki hedeflerimden ve hayallerimden biri de şampiyon olmak.





"TAKIM ARKADAŞLARIM BANA GRANDE DER"

Napoli ile olan bağlantın seni Türkiye'ye kadar takip etti...

Evet, takım arkadaşlarım ve hayranlarım bana İtalyanca olarak Grande lakabıyla hitap ediyor. Çin'e gitme seçeneğim olmasaydı, tüm kariyerimde Napoli'de kalırdım çünkü mutluydum ve harika bir kulüpte oynadım. Ayrıca zamanında Borussia Dortmund'a da imza atabilirdim. Benimle iletişime geçtiler ve spor direktörü ile görüştüm ama sonunda Napoli ile sözleşme yeniledim. Artık Trabzonspor'a konsantre oldum. Kararlarımdan memnunum.

Napoli taraftarısın. Maradona'nın ölümünde neler yaşadın?

Çok üzücüydü. Diego şehrin bir parçası ve herkes onu özlüyor. Onunla tanışma şansım oldu. Konuştuk, bana formasını verdi ve iyi bir ilişkimiz vardı. Maradona'yla ilgili çok güzel anılarım var.

Trabzonspor, farkla Türkiye Ligi'nin lideri konumunda. En büyük favori siz misiniz?

Çok iyi başladık ve elimizde büyük bir fırsat var ancak 15 gün sonra elde ettiğimiz avantaj hiçbir şey ifade etmiyor. Çalışıp odaklanmalıyız.

İstanbul'daki kulüplerle nasıl rekabet ediyorsunuz?

Biz Avrupa'da oynamıyoruz ve onlar oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde enerji harcadılar ve bu bizim için iyi. Antrenman yapabilir, dinlenebilir ve maçlara iyi hazırlanabiliriz.

"HERKES BENİ TARZIMDAN TANIR"

Neden hep bu saç stiline sahipsin?

Bu benim tarzım ve futbol oynadığımdan beri bu benim saç stilim. Biri Hamsik deyince herkes beni tarzımdan tanır. Bu benim bir parçam.

Sence İspanya'da oynayabilir miydin?

Fırsatım olmadı ama Pep Guardiola, Barcelona'yı çalıştırırken onun oyun tarzını gerçekten beğendim. Sevdiğim bir teknik adam.

Favori futbolcuların kimler?

Zinedine Zidane'a ve ülkeme yakınlığı nedeniyle Pavel Nedved'e hayrandım."