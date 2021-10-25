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    Marsilya - PSG maçında Messi'yi şoke eden olay

    Marsilya-PSG derbisinin 73. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 13:34
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 13:43
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    Marsilya - PSG maçında Messi'yi şoke eden olay

    Fransa Ligue 1 derbisinde Marsilyalı bir taraftarın sahaya atlamasıyla oyun kısa süreliğine durdu.

    Maçın 73. dakikasında top Messi'nin ayağındayken Marsilyalı bir taraftar, sahaya girdi.

    Sahaya atlayan taraftar, Messi'nin önüne geçerek PSG atağını kesti.

    Marsilya - PSG maçında Messi yi şoke eden olay #1

    PSG'LİLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

    Marsilya cephesine tepki gösteren PSG'li futbolcular, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

    Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

    Marsilya - PSG maçında Messi yi şoke eden olay #2

    Marsilya - PSG maçında Messi yi şoke eden olay #3

    Marsilya - PSG maçında Messi yi şoke eden olay #4

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