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- Marsilya - PSG maçında Messi'yi şoke eden olay
Marsilya - PSG maçında Messi'yi şoke eden olay
Marsilya-PSG derbisinin 73. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 13:34
- Güncelleme : 25.10.2021 - 13:43
Fransa Ligue 1 derbisinde Marsilyalı bir taraftarın sahaya atlamasıyla oyun kısa süreliğine durdu.
Maçın 73. dakikasında top Messi'nin ayağındayken Marsilyalı bir taraftar, sahaya girdi.
Sahaya atlayan taraftar, Messi'nin önüne geçerek PSG atağını kesti.
PSG'LİLER ŞAŞKINLIK YAŞADI
Marsilya cephesine tepki gösteren PSG'li futbolcular, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Taraftar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.