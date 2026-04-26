Matteo Guendouzi: Hakem maçı öldürüyor

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.
HAKEME TEPKİ
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Matteo Guendouzi, Galatasaray derbisi sonrası kısa bir açıklama yaptı.
Matteo Guendouzi, stattan çıkış yaparken; hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.
"HAKEM MAÇI ÖLDÜRÜYOR VE KAYBEDİYORSUNUZ"
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.
