Mauro Icardi, galibiyeti kutlamadan ayrıldı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ÜÇ PUAN COŞKUSU

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı.

Taraftarlar, müsabakada 1'er gol atan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den üçlü çektirmesini istedi.

İki futbolcu da taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra futbolcular tribünleri gezdi.

ICARDI KUTLAMAYA KATILMADI

Sarı-kırmızılı oyuncular, maç sonrası futbolseverler ile galibiyeti kutlarken Mauro Icardi'nin görüntüsü dikkat çekti.

ESH Spor'un görüntülediği Galatasaray'ın yıldız ismi, maçın ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Arjantinli forvet, kutlamalara katılmadı.