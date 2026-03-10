Menemen FK'da Bilal Kısa ile yollar ayrıldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Gebzespor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkaran ve Play-Off umutlarını yitiren Menemen Futbol Kulübü'nde, Teknik Direktör Bilal Kısa ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ve teknik direktörümüz Bilal Kısa arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda, Kısa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Bilal Kısa ve ekibine kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

MENEMEN FK KARNESİ

Kariyerindeki ilk teknik adamlık tecrübesini sarı-lacivertlilerde yaşayan 42 yaşındaki Bilal Kısa, Menemen FK'nın başında 27 lig, 2 de Türkiye Kupası maçına çıktı.

Kısa yönetimindeki Menemen FK ligde 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 39 puan topladı.