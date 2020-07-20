Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki forma numarası

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de forma giyecek olan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-lacivertlilerde şu an Mehmet Ekici'nin olan 8 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Transfer döneminin gözde isimlerinden ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında çekişmeye sebep olan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli kulüple el sıkışmıştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacak. O iş bitti" şeklinde açıklama yaparak, transferi duyurdu.

Kırmızı-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki orta sahanın, önümüzdeki sezon Kanarya'da giyeceği forma numarası da belli oldu.

EKİCİ'NİN FORMASINI GİYECEK

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu'un formasını almıştı.

Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'de jübile yapacak olan Emre'nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan'ın Sivasspor'da olduğu gibi sarı-lacivertliler'de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor.

Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

EMRE 5'İ VERDİ, O 8'İ İSTEDİ

Emre Belözoğlu transfer görüşmelerinde 5 numaralı formasını Mert Hakan'a vermek istedi ancak yeni transfer Sivasspor'da olduğu gibi 8 numaralı formayı terletmek istediğini söyledi.

Emre ise Mert Hakan'ın bu isteğine, "8 numaralı forma gelecek sezon" senin direyerek karşılık verdi.