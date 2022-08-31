MHK, Süper Lig'de yaşanan pozisyonların değerlendirmesini yaptı

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, Süper Lig'de haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) tartışılan hakem kararlarıyla ilgili yeni çözümü olan program yayına başladı.

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın hakem kararlarını yayıncı kuruluşta masaya yatırdı.

Alanyaspor - İstanbulspor maçı

Hugh Dallas, Alanyaspor ve İstanbulspor maçının 85. dakikasında yaşanan pozisyon ile ilgili, "Gördüğünüz gibi 7 numaralı savunma oyuncusu açık bir şekilde ayağını fazla kaldırıyor ve rakibine vuruyor. Hakem son derece yakın ve penaltı noktasını gösteriyor. Bu tehlikeli bir hareket olduğu için sarı kart da doğru karar." ifadelerini kullandı.

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Hugh Dallas Kristal Abazaj'ın gördüğü kırmızı kart hakkında, "Gerçekten oyuncunun hakeme bu şekilde yaklaşmasına son derece şaşırdım. Sarı kartınız varken, ikinci sarı kartı almamak için daha dikkatli davranırsınız. Hakemin burada başka çaresi kalmadığını düşünüyorum." dedi.

"Hakemi taciz var, doğru bir uygulama"

Murat Ilgaz aynı pozisyon hakkında, "Doğru bir uygulama, hakemi tacizden dolayı. Hakemlerimize çok sıkı bir şekilde tolerons göstermemelerini ve futbolu, hakemleri koruma adına gerekirse ikinci sarı kartı göstermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"El ile ilgili olan kararlar zor kararlardır"

Murat Ilgaz, Alanyaspor - İstanbulspor maçında 66. dakikadaki penaltı pozisyonu hakkında, "En zor kararlar elle ilgili kararlardır. Hakemlerimize söylediğimiz elin ya da kolun doğal haline konsantre olun. Eğer omuzun üstünde el varsa, bu doğal olmayan bir konumdur. Burada dikkat çeken olay topun yerden sekmesi ve sonradan doğal olmayan konuma gelmesi. Ayrıca ekstra bir hareketle topu önüne alması. Eğer vücudundan da sekip gelseydi de penaltı verilmesi gerekiyordu. Burada vurgulamak istediğimiz, eğer oyuncu bilerek oynadıktan sonra top eline gelirse doğal olmayan eline gelirse burada bir ihlal yoktur ancak herhangi bir şekilde sekme dahil olsa eline gelirse bu durumda ihlal vardır. Bu durumda top yerden sekiyor ve ayağından da sekiyor ondan sonra da doğal olmayan koluna geliyor. Hakemin penaltıyı vermesi gerekirdi." dedi.

"VAR'ın sürekli oyuna dahil olmasını istemiyoruz"

Hugh Dallas, aynı pozisyon için, "Türkiye'de VAR'ın sürekli oyuna dahil olmasını istemiyoruz. Oyun çok duruyor bu nedenle. Normalde VAR hakemi çağırdığında burada son derece açık bir hata olduğunu söylemek istiyor. Burada Murat'ın da dediği gibi son derece doğruydu. Burada şaşırtıcı olan hakemin orijinal kararının doğru olduğuna karar vermesiydi" ifadelerini kullandı.

"Son derece açık bir penaltı"

Hugh Dallas, Kayserispor - Giresunspor maçındaki penaltı hakkında yaptığı yorumunda, "Bu olaya baktığınızda televizyondan son derece açıktı. Neden hakem gitti anlayamadık ama analiz etmeye başladığınızda hakemin statik bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Burada gerçekten ayak fazlaca havaya kalkmış, VAR hızlı bir şekilde devreye girdi. Hakemden izlemesini istedi, hakem VAR'a gitti olayı gördü ve hızlı bir şekilde oyuncuya sarı kart gösterip penaltı noktasını gösterdi." görüşünde bulundu.

"Devam kararı doğru"

Murat Ilgaz, Trabzonspor ve Galatasaray maçının 3. dakikasında Seferovic'in vuruşu ve penaltı beklentisi hakkında, "Çok kısa mesafeden, beklenmeyen bir top. Üstelik rakibin vücuduna da önce temas ediyor, daha sonra eline geliyor. Devam kararı doğru. Fakat, elle oynamalarda VAR hakemleri dondurulmuş gelen resme bakmazlar. Eğer ilgili resmi dondurarak bakarsak, mutlaka ele temasını abartılı şekilde görürüz. O yüzden talimatımız elle oynamalarda sadece temas olup olmadığına bakın ondan sonrasını normal şekilde oynatın." yorumunda bulundu.

"Penaltı verilse ağır bir karar olurdu"

Hugh Dallas aynı pozisyon için, "Galatasaray'ın 5 nuramalı oyuncusundan top geliyor ve Trabzonsporlu oyuncunun koluna çarpıyor penaltı verilse ağır bir karar olurdu. Hakem çok doğru bir karar verdi." dedi.

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Hugh Dallas: "Canlı olarak izleyince bir şey göremedik ama süper slow motion olarak baktığınızda formayı çektiğini de görüyoruz. Ali Palabıyık, deneyimli bir hakem ve bu tür pozisyonlarda asla sarı kart vereceğini düşünmüyorum. Trabzonsporlu oyuncu formasının çekildiğini hissetti ve durdu ama bu Galatasaraylı oyuncunun sarı kart görmesini gerektirmez. Trabzonsporlu oyuncu devam edebilirdi. Hakemlere öğretmeye çalıştığımız şu, sarı kartların azaltılmasını istiyoruz ve ikinci sarı kartın çok açık olması gerekiyor, bence bu pozisyon ikinci sarı kartı hak eden bir pozisyon değil." dedi.

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Hugh Dallas pozisyon için, "Tabii ki bu tür pozisyonlar top ele geldiği için oyuncuların itiraz etmesi normal ama hakem iyi bir pozisyonda. Elleri oyuncun bu tür pozisyonda normal konumda. Kasıtlı bir hareket yok. Kesinlikle penaltı değil, hakem için yine doğru bir karar." ifadelerini kullandı.

"VAR yokmuş gibi maçı yönetin diyoruz"

Murat Ilgaz, Süper Lig hakemleri hakkında "Hakemlere VAR yokmuş gibi maç yönetin diyoruz. Bu sezondan itibaren VAR'la iletişimlerini protokol seviyesine çektik. Hakem ne çalacaksa, ne yapacaksa, kendisinin bir an önce yapması gerekiyor. Hiçbir şekilde yardım gelmeyeceğini bildiği için anında hakemin karar vermesine yardımcı oluyor." dedi.

"Kırmızı kart doğru"

Konyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Enner Valencia pozisyonu hakkında yorum yapan Hugh Dallas, "Hakeme bakarsanız, bir şeyler olduğunu fark ediyor ve sürekli aynı noktaya bakıyor. Bir oyuncu, diğerini itmiş olabilir ama diğer oyuncunun verdiği reaksiyon şiddetli. Rakibine tekme atıyor, kırmızı kart doğru." ifadelerini kullandı.

"Gözden kaçan bir olay olsaydı VAR tespit ederdi"

Murat Ilgaz kırmızı kart kararı için, "Burada hakem hisleriyle de bir şeyler olabileceğini önceden gördü. Orada olabilecekleri hissetti ve kendisi bu kararı verdi. 17 kamera vardı, gözden kaçan bir olay olsaydı VAR tespit edecekti." görüşünü belirtti.