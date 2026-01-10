Milan Skriniar: Harika hisler taşıyorum

2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından konuştu.

"HARİKA HİSLER TAŞIYORUM"

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

Harika hisler taşıyorum, çok mutluyum. İçerde de kutladık bu kupayı ve kutlamaya devam edeceğiz. Bu kupa bizleri takip eden, gönül veren taraftarlar için. Üç kupa daha var, bu şekilde devam etmek istiyoruz.