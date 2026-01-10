Abone ol: Google News

Milan Skriniar: Harika hisler taşıyorum

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından "Harika hisler taşıyorum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 21:19
Milan Skriniar: Harika hisler taşıyorum
  • Fenerbahçe, 2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Milan Skriniar, galibiyet sonrası harika hisler içinde olduğunu ve çok mutlu olduğunu belirtti.
  • Savunma oyuncusu Skriniar, Süper Kupa'yı kazanmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

2025 Süper Kupa final maçında Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Galatasaray karşısında Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından konuştu.

"HARİKA HİSLER TAŞIYORUM"

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

Harika hisler taşıyorum, çok mutluyum. İçerde de kutladık bu kupayı ve kutlamaya devam edeceğiz. Bu kupa bizleri takip eden, gönül veren taraftarlar için. Üç kupa daha var, bu şekilde devam etmek istiyoruz.

Eshspor Haberleri