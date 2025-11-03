Milan Skriniar'dan Vaclav Cerny'ye gönderme!

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
- Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, maçın ardından Beşiktaşlı Vaclav Cerny'ye ağlama işareti yaparak gönderme yaptı.
- Skriniar'ın bu tepkisi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik skorla galibiyete uzandı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, derbinin ardından Beşiktaşlı Vaclav Cerny'ye göndermede bulundu.
AĞLAMA İŞARETİ YAPMIŞTI
Rangers forması giydiği dönemde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Cerny, golünün ardından ağlama işareti yapmıştı.
KARŞILIK VERDİ
Skriniar da aynı derbinin ardından Cerny'ye göndermede bulundu ve aynı ağlama işaretini yaptı.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın derbinin ardından bu tepkisi, özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.