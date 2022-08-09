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    Miralem Pjanic, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü

    Miralem Pjanic'in Beşiktaş'ta aynı şartlarda oynamaya yönelik haber yolladığına dair iddialar sosyal medyada gündem olurken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Pjanic'in dönüşü konusunda ikiye bölündü.
    • 09.08.2022 - 15:14
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    Miralem Pjanic, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü

    Beşiktaş 'tan geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sonrası ayrılan Miralem Pjanic’in Barcelona’daki geleceği de belirsizliğini koruyor.

    Boşnak yıldızın siyah-beyazlı ekipte aynı şartlarda oynamaya yönelik haber yolladığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

    Taraftar ikiye bölündü

    Beşiktaşlı taraftarlar, Pjanic konusunda ikiye bölünürken bir taraf tecrübeli ismin yaratıcı oyuncu eksikliğini gidereceğini savundu.

    Diğer taraftan Pjanic’in geçen sezonki performansını hatırlatan taraftarlar ise Ismael’in sisteminde Pjanic’e yer olmadığını ve farklı bir ismin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

    Miralem Pjanic, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü #1


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