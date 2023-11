Mircea Lucescu emekli olduğunu açıkladı

ensonhaber.com

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, Rumen çalıştırı Mircea Lucescu'nun görevinden ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'la şampiyonluklar yaşayan 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam ise kariyerini noktaladığını açıkladı.

"Futbol kariyerim bitti"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Her şeyin bir sonu vardır. Shakhtar ile oynadığım maç Dinamo'daki son maçımdı. Bugün maç hakkında konuşmak istemiyorum. Ukrayna'da futbola 15 yılımı verdiğimi söylemek istiyorum. Her şey bu kadar. Kariyerimi noktalamaya karar verdim. Bu son maçımdı. Oyuncularıma veda ettim. Hepinize teşekkür ederim. Farklı bir şekilde bitirmek isterdim ama her şey nihayetinde sona eriyor; futbol kariyeri, aşk ve hayat. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır.