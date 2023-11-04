Mircea Lucescu emekli olduğunu açıkladı Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, Rumen çalıştırı Mircea Lucescu'nun görevinden ayrıldığını ve kariyerini bitirdiğini duyurdu.

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Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, Rumen çalıştırı Mircea Lucescu'nun görevinden ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'la şampiyonluklar yaşayan 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam ise kariyerini noktaladığını açıkladı.

"Futbol kariyerim bitti"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 78 yaşındaki Rumen teknik adamın görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Her şeyin bir sonu vardır. Shakhtar ile oynadığım maç Dinamo'daki son maçımdı. Bugün maç hakkında konuşmak istemiyorum. Ukrayna'da futbola 15 yılımı verdiğimi söylemek istiyorum. Her şey bu kadar. Kariyerimi noktalamaya karar verdim. Bu son maçımdı. Oyuncularıma veda ettim. Hepinize teşekkür ederim. Farklı bir şekilde bitirmek isterdim ama her şey nihayetinde sona eriyor; futbol kariyeri, aşk ve hayat. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır.

Kiev'de de başarısını sürdürdü

Temmuz 2020'den bu yana Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu, 126 maçta 70 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet elde etti.

Deneyimli teknik adam Ukrayna ekibiyle; lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Lucescu'nun kariyeri

Kariyerinde Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk, Zenit, Romanya Milli Takımı, Türkiye Milli Takımı ve son olarak Dinamo Kiev gibi takımları çalıştıran Lucescu, biri UEFA Kupası (Shakhtar Donetsk) ve UEFA Süper Kupa (Galatasaray) olmak üzere toplamda 37 kupa kaldırdı.

Mircea Lucescu Süper Lig'de 2001-2002 sezonunda Galatasaray'la, 2002-2003 sezonunda ise Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamış, 2000-2001 sezonunda ise Galatasaray'la bir de UEFA Süper Kupası zaferi elde etmişti.

Teknik adamlık kariyerinde 1195 maça çıkan Mircea Lucescu, bu maçlarda 689 galibiyet, 236 beraberlik ve 270 mağlubiyet yaşadı ve 1.93 puan ortalaması yakaladı.