Muslera doğum gününde ameliyat olacak

Sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, doğum günü olan 16 Haziran'da bıçak altına yatacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılar, sadece 3 puanı değil birçok şeyi de kaybetti.

ANDONE DE SEZONU KAPATTI

Mücadelenin 15. dakikasında Skoda ile çarpışan Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilirken, üzücü haberler bununla da sınırlı kalmadı. Bağları kopan Andone'nin de sezonu kapattığı açıklandı.

Ayrıca kart cezalısı Adem Büyük ile Donk da bir sonraki hafta forma giyemeyecek.

MUSLERA DOĞUM GÜNÜNDE AMELİYAT OLACAK

Öte yandan Fernando Muslera'nın doğum günü olan 16 Haziran'da (yarın) bıçak altına yatacağı öğrenildi.