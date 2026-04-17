Abone ol: Google News

Nelson Semedo: Bu tarz hatalar yaparsanız bedeli ağır oluyor

Yayınlama:
Nelson Semedo: Bu tarz hatalar yaparsanız bedeli ağır oluyor
Haber Merkezi Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Rizespor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı.

Karşılaşma sonrası konuşan Nelson Semedo, "İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız bedeli ağır oluyor" dedi.

"KOLAY BİR DURUM DEĞİL"

Semedo, "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar