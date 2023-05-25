Nicolo Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması

Süper Lig lideri Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun babası iddiaları hakkında konuştu.

"İstanbul'da çok mutlu"

Igor Zaniolo, oğlunun geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

"Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak."

Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, şu cevabı verdi:

"Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu!"

Nicolo Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması

Galatasaray'la 3 gol attı

23 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.

Gözden Kaçmasın Zaniolo'nun annesi İtalyan basınına kızdı: Yalan haber yapıyorsunuz Haberin Detayları