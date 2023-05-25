Nicolo Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması

Süper Lig lideri Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun babası transfer iddiaları hakkında konuştu.
"İstanbul'da çok mutlu"
Igor Zaniolo, oğlunun geleceğiyle ilgili şunları söyledi:
"Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak."
Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, şu cevabı verdi:
"Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu!"
Galatasaray'la 3 gol attı
23 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Galatasaray formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.