N'Koudou'dan Arda Turan'a ev göndermesi

Şampiyon Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Arda Turan'a gönderme geldi.

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

"BENİM EVİMDE DEĞİL"

Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

"BİZİM EVİMİZDE DAHA İYİ"

Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.

Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

