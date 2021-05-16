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    N'Koudou'dan Arda Turan'a ev göndermesi

    Şampiyon Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Arda Turan'a gönderme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 16:14
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    N'Koudou'dan Arda Turan'a ev göndermesi

    Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ile Galatasaray arasında son haftalarda müthiş bir çekişme yaşanmıştı.

    "BENİM EVİMDE DEĞİL"

    Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan paylaştığı hikayesinde "Not in my house" (Benim evimde değil) ifadesini kullanarak Beşiktaş'a göndermede bulunmuştu.

    "BİZİM EVİMİZDE DAHA İYİ"

    Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta N'Koudou da Arda'ya gönderme yaptı.

    Fransız futbolcu paylaştığı hikayesinde Arda'nın paylaşımının üzerine, "Better in our house" (Bizim evimizde daha iyi) yazarak kahkaha emojisi kullandı.

    N Koudou dan Arda Turan a ev göndermesi #1

    Arda Turan: Benim evimde olmaz / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    N Koudou dan Arda Turan a ev göndermesi #2

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