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Haber Merkezi

Norveç Ligi'nde maçın oyuncusuna verilen ilginç ödüllere bir yenisi daha eklendi.

Norveç Ligi'nin açılış haftasında Bryne sahasında Haugesund ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazanarak tam 22 yıl sonra ilk puanlarını kazandı.

MAÇIN OYUNCUSUNA BU KEZ CANLI KUZU VERDİLER

Bryne'nin ilk golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen Alex Kryger'e ödül olarak canlı bir kuzu verildi.

Öte yandan ödül, kulübün et ve süt üretiminin ağırlıkta olduğu yerel tarımla olan bağlarına bir gönderme niteliğinde veriliyor.

DAHA ÖNCE YUMURTA VERİLMİŞTİ

Bryne FK 22 yıl sonra yükseldikleri Eliteserien Ligi'ndeki ilk maçlarında da Bodo Glimt'e 1-0 mağlup olmalarına rağmen kaleci Jan de Boer, üst üste yaptığı kurtarışlarla ve ikinci yarıda atılan penaltıyı kurtararak takımında dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Bunun üzerine kulüp, Hollandalı kaleciye üç koli yumurta hediye etmişti.