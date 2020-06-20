Nuri Şahin, Werder Bremen'den ayrılıyor

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin ile ilgili açıklama yapan Werder Bremen Sportif Direktörü Baumann, Şahin ile yollarını ayırmaya yakın olduklarını söyledi.

Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formalarını giyen, ancak son yıllarda düşüşe geçince Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'in Alman ekibiyle de yollarını ayıracağı konuşuluyordu.

Werder Bremen cephesinden, konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

''AYRILIĞA YAKINIZ''

Alman ekibinin Sportif Direktörü Frank Baumann, Nuri Şahin ve menajeriyle görüştüklerini belirtirken, "İki taraf da düşüncelerini söyledi ve ayrılığa yakın olduğumuzu belirtebilirim" ifadelerini kullandı.

ADI F.BAHÇE İLE ANILIYORDU

Sezon sonu Bremen ile sözleşmesi sona erecek olan ve Alman ekibinin de yeni anlaşma imzalamayacağı belirtilen Nuri Şahin'in adı, daha önce Fenerbahçe ile anılıyordu.

31 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği bilinirken, bu doğrultuda sarı-lacivertli ekibin kapısını çaldığı ve önümüzdeki sezon kulüpte sportif direktörlük görevine üstelenecek olan Emre Belözoğlu'nun da olumlu dönüş yaptığı öğrenilmişti.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

2018'den bu yana Alman ekibinin formasını giyen Nuri Şahin; Werder Bremen formasıyla 40 maçta görev alırken, takımına 1 gol, 5 asistlik katkıda bulunmuştu.

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