Nwakaeme, Trabzonspor'daki geleceği hakkında konuştu: Kararı hocamız ve başkanımız verecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, ikinci yarıda oyuna giren Nwakaeme karşılaşmayı değerlendirdi.

beIN Sports'a konuşan Nijeryalı yıldız, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti ve "Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor" dedi.

"KARARI BAŞKANIMIZ VE HOCALARIMIZ VERECEK"

Bordo mavili takımdaki geleceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren, Anthony Nwakaeme "Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Kararları hocamız ve başkanımız verecek.

Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.