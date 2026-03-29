Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda Sırp ekibi Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceği şekilleniyor.

Fenerbahçe'de resmi bir maça çıkmadan önce Rus takımı Zenit, daha sonra ise Kıbrıs Rum Kesimi'nden Pafos'a kiralanan 21 yaşındaki sağ bek kariyerinde istikrarı sağlayamadı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR

Sırp basınından Sportinjo'nun haberine göre Pafos'un, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

Haberde Ognjen Mimovic'in haziran ayında Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.

18 MAÇTA OYNADI

Genç oyuncu bu sezon Güney Kıbrıs ekibinde 18 maça çıktı. Sırp futbolcu bu maçlarda 1 asist kaydetti.