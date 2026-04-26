Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Provokasyon olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalar yaptı.

Buruk maç önü dikkat çeken ifadeler kullandı...

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz." dedi.

"TEK İSTEĞİMİZ KAZANMAK"

Okan Buruk, "Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Bekleyenler hazır. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine." diye konuştu.

"OYUN İÇİNDE PROVOKASYON OLABİLİR"

Başarılı teknik adam, "Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız." sözlerini sarf etti.

"ÇOK FAZLA PROVOKASYONA AÇIK OYUNCU VAR RAKİPTE"

Okan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.