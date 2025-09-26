Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!

Süper Lig'in 7’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti.

"TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Lucas Torreira'nın son durumu hakkında konuşan Buruk, şunları dedi:

Devre arasında Torreira baygınlık geçirdi. Sıcağın da etkisi oldu. Devre arasında Lemina ile değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağırları devam etti. O yüzden onları kullanmadık. Yarın kontrolleri olacak. Onları oynatmak istemedik.

LIVERPOOL MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı.

Kazanmak önemli, buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çok yüksek tempoda bir maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah tam kadro o maça çıkmak istiyorum.

"LIVERPOOL'A ÇOK HAZIR..."

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum.

"ZOR BİR ŞEKİLDE BİTİRDİK"

Maç hakkında değerlendirmeler yapan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Üst üste oynamanın zorluklarından biri, bir sonraki maçı düşünüyorsunuz. Biz de bugün bunu yaşadık. Karşımızdaki takım da çok organize bir takımdı. Maçın sonlarındaki hamleleriyle çok kaliteli işler yaptılar. Maçın sonunu çok zor bir şekilde bitirdik. Rakibimizi ve hocasını tebrik etmek istiyorum.

"SALI GÜNÜNE HAZIRLANACAĞIZ"

Okan Buruk, ayrıca şöyle konuştu:

Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli, fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız.

"OSIMHEN'İ 10 DAKİKA OYNATMAK İSTEDİK"

Alanyaspor maçının son bölümlerinde oyuna giren Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuşan Buruk, şunları dedi: